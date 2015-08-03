更新版 1-港股业绩：恒生与东亚上半年净利一升一跌，不良贷款比率明显上升

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路透香港8月3日 - 中国经济增长放缓对香港银行业影响明显，两大本地银行--恒生银行 以及东亚银行 周一公布中期净利分别按年增长137%及下降6.3%，不良贷款比率明显上升。

据两家银行的业绩公告显示，东亚的中国业务上半年贷款减损比率为2.65%，去年末则为1.32%；恒生整体贷款减损比率亦升至0.43%，去年末则为0.32%。由于中国经济放缓对企业影响加深，两家银行均已收紧内地信贷政策，并加强风险管理力度。

负责内地业务的东亚银行副行政总裁李民斌称，内地经济放缓导致东亚中国上半年的贷款减损比率上升，压力主要来自酒店、批发及零售、贸易及制造行业，该行已减少其贷款组合，并将持续密切监察有关情况和加强追收不良贷款的力度，预期下半年的减损比率将持续高企，惟增速减慢。

他并称，“预期明年中国经济将出现改善，令该行于今年下半年的业务发展加快，贷款增长好于上半年。”

恒生银行亦指出，内地呆坏帐情况有稳定迹象。该行副董事长兼行政总裁李慧敏称，上半年内地业务的坏帐增加，但撇除回拨因素影响，实际新增坏帐较去年下半年有所下降，反映贷款质素稳定。

由于采取审慎的风险管理策略，恒生上半年以内地为主的香港以外使用之贷款较去年底下跌2%，香港使用之贷款则上升4%。李慧敏预期，下半年的跨境贷款、按揭贷款将逐步增加，但整体净息差料持续受压。

“下半年净息差表现要视乎内地经济放缓情况、资金链压力等。”她说。

恒生稍早公布，2015年1-6月净利为200.48亿港元，按年上升137%；若撇除期内出售兴业银行 部分股权之收益106.36亿港元，净利仍上升11%。董事会拟发派第二次中期股息每股1.1港元。

李慧敏表示，上半年之核心业务录得均衡增长，因该行进一步加强服务渠道、促进跨部门合作以提升协同效益，即使经营环境竞争激烈，仍进一步拓展非利息收入来源并取得增长。虽然净利息收益率持续受压，上半年为1.86%，低于去年下半年的1.88%，但由于生息资产增加带动净利息收入录得稳健增长。

她并称，“市场竞争激烈，加上内地经济放缓、欧元区持续不明朗以及美国货币政策开始恢复常态，令下半年的经营环境充满挑战。”

恒生为汇丰控股 间接持有62.14%权益之附属公司，该行于6月末的普通股权一级资本比率为17.1%，一级资本比18.5%，较去年末分别增加1.5及2.9个百分点。

而香港最大的家族式管理银行东亚银行于今年上半年录得净利33.54亿港元，去年同期则为35.8亿港元，因本地业务净息差收窄以及内地业务利润减少。董事会建议派发中期股息每股0.38港元。

期内东亚中国除税前溢利为7.91亿港元，按年下降49%；受国内减息影响，净息差明显下降，由去年下半年的2.18%降至1.95%。

东亚今天收跌2.23%，报30.7港元；恒生银行则升0.44%，报159.6港元。（完）

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