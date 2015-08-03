香港个股：中国忠旺遭沽空机构狙击，公司反驳指控不实

路透香港/墨尔本8月3日 - 中国忠旺控股 周一表示，计划对沽空机构的指控提出一份详细声明回应。中国忠旺为全球第二大铝型材制造商，沽空机构指控忠旺将铝材运到在海外控制的企业，藉此虚报销售。

忠旺稍早在港交所公告称，上述指控毫无事实根据或失实，忠旺香港一名主管向路透表示，公司准备逐项回应，但并未确定时间。

一家原本不知名的研究机构Dupre Analytics发布一篇报告后，忠旺周五要求停牌。忠旺市值达180亿港元(23亿美元)。

Dupre指控忠旺将铝材运往海外由公司所控制的企业，包括墨西哥及越南等地，将铝材重新加工还原为铝胚。Dupre表明自身已沽空忠旺股票。

中国对原铝出口课征15%的出口税，铝材则享有出口退税。

美铝 及俄铝 等铝业巨擘指出，中国的铝出口导致今年铝价大跌。指标铝价 周一触及六年低点。

美国铝挤压材协会(Aluminum Extruders Council)要求中国、越南、马来西亚、墨西哥及美国等国政府，对Dupre报告的指控内容展开调查。