路透基点：农行和中信银行为苏州新高绿建安排11亿元贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行农业银行和中信银行为苏州新高绿建建设发展有限公司安排11亿元人民币(1.77亿美元)三年期分期偿还贷款，这是该公司首次踏足联贷市场。
贷款以土地和建筑抵押，利率为中国人民银行贷款利率的115%。
所筹资金将用于江苏省苏州市的一个房地产项目。
借款人是一家房地产开发商，成立于去年9月。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”