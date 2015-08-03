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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 18:15 BJT

路透基点：农行和中信银行为苏州新高绿建安排11亿元贷款--TRLPC

路透香港8月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行农业银行和中信银行为苏州新高绿建建设发展有限公司安排11亿元人民币(1.77亿美元)三年期分期偿还贷款，这是该公司首次踏足联贷市场。

贷款以土地和建筑抵押，利率为中国人民银行贷款利率的115%。

所筹资金将用于江苏省苏州市的一个房地产项目。

借款人是一家房地产开发商，成立于去年9月。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)

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