中国企业：主权财富基金中投投资招车平台滴滴快的--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月3日 - 一名知情消息人士指出，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司已向招车平台公司滴滴快的投资一笔金额，数字不详。滴滴快的目前正与美国同业优步 竞争。
消息人士称，中投 与数家投资者最近几个月向滴滴快的投资超过20亿美元。目前滴滴快的估值为150亿美元。
消息人士并未透露中投的投资规模细节，由于未获授权向媒体披露，消息人士要求不具名。
尚无法取得中投主管对此事评论。
滴滴快的在中国的民间招车市场享有80%占有率，目前正大举斥资，以迎战优步。优步正在为中国子公司集资。
滴滴快的其他投资人包括阿里巴巴、腾讯 、Coatue Management及新加坡国有投资机构淡马锡 。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”