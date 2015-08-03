中国企业：主权财富基金中投投资招车平台滴滴快的--消息

路透北京8月3日 - 一名知情消息人士指出，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司已向招车平台公司滴滴快的投资一笔金额，数字不详。滴滴快的目前正与美国同业优步 竞争。

消息人士称，中投 与数家投资者最近几个月向滴滴快的投资超过20亿美元。目前滴滴快的估值为150亿美元。

消息人士并未透露中投的投资规模细节，由于未获授权向媒体披露，消息人士要求不具名。

尚无法取得中投主管对此事评论。

滴滴快的在中国的民间招车市场享有80%占有率，目前正大举斥资，以迎战优步。优步正在为中国子公司集资。

滴滴快的其他投资人包括阿里巴巴、腾讯 、Coatue Management及新加坡国有投资机构淡马锡 。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)