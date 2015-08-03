香港金融：证监会向法国巴黎证券罚款1,500万港元，因黑池交易缺失

路透香港8月3日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，向法国巴黎证券（亚洲）有限公司罚款1,500万港元，因其在黑池交易服务方面干犯缺失。

是项纪律处分行动源于证监会对法巴名为BNP Internal Exchange（BIX）的黑池交易服务展开的调查。证监会发现，BIX并未按照向客户提供的资料内所述的方式运作，于2009年11月至2011年4月期间没有优先处理价格较高的买盘指示，只是按数量比例作出分配，曾令到部分BIX竞价受到影响。

而在发现买卖指示并非按照买卖盘价格的优先次序对盘后，法巴在2011年4月起暂停BIX服务七个月，并于2013年1月才通知证监会该项服务曾遭暂停，因而违反发牌条件。

此外，法巴未征得客户明确同意的情况下，便已于BIX自动获得执行；亦没有就BIX备存足够的交易纪录，以识别曾在每组竞价中参与的买卖指示，以及条理清楚地以文件载明对盘逻辑，从而就已对盘的交易提供解释。

俗称“黑池”的另类交易平台属于暗盘交易，由于缺乏交易前价格及交易量的透明度，此前澳洲、欧盟以及美国都在加强法例监管。

香港对黑池新规管亦将自今年12月1日起生效，届时所有个人投资者均不可使用黑池平台，仅让机构投资者进入。

这是证监会今年内第二度对法巴处以罚款，上一次为6月，法巴因在过去10年来均没有就其两边客交易（交叉盘买卖）向香港联交所作出申报，而遭到证监会谴责并罚款1,100万港元。 （完）

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