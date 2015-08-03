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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 19:02 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格触及11个月低位，尾随其他食用油市下跌

路透雅加达8月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及11个月低位，因
其他食用油下跌，且未来数周需求将疲弱及产量较高的预期令价格承压。
    
    马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低3.1%，报 
每吨2,055马币，稍早触及2,049马币，为9月11日以来最低。
    
    成交量报39,909口，低于通常的35,000口。
    
    “大连市场下跌，”一国外国大宗商品经纪商驻吉隆坡交易 
员表示。“美国豆油周五晚上亦下跌。这些是影响市场的主要因素。外部
市场疲弱。”
    
    该位交易员并表示，不确定的需求前景，加上对最大买家中国的担忧
加剧，使得厄尔尼诺(圣婴)现象的乾旱天气对价格的推升影响相形见绌。
   
    
    （跳三）另一位交易员对供应前景的看法是，“8月出口看来不是太
好，且8月产量将会增加。”(完)
        
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    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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