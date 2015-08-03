马来西亚期市：棕榈油价格触及11个月低位，尾随其他食用油市下跌

路透雅加达8月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及11个月低位，因 其他食用油下跌，且未来数周需求将疲弱及产量较高的预期令价格承压。 马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低3.1%，报 每吨2,055马币，稍早触及2,049马币，为9月11日以来最低。 成交量报39,909口，低于通常的35,000口。 “大连市场下跌，”一国外国大宗商品经纪商驻吉隆坡交易 员表示。“美国豆油周五晚上亦下跌。这些是影响市场的主要因素。外部 市场疲弱。” 该位交易员并表示，不确定的需求前景，加上对最大买家中国的担忧 加剧，使得厄尔尼诺(圣婴)现象的乾旱天气对价格的推升影响相形见绌。 （跳三）另一位交易员对供应前景的看法是，“8月出口看来不是太 好，且8月产量将会增加。”(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)