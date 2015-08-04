修正-马来西亚期市：棕榈油价格触及11个月低位，尾随其他食用油下跌

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(更正：第三段应为“高于”，而非“低于”。删除最后一段赘字“（跳三）”。)
路透雅加达8月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及11个月低位，因其他食用油下跌，且未来数周需求将疲弱及产量较高的预期令价格承压。
马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低3.1%，报 每吨2,055马币，稍早触及2,049马币，为9月11日以来最低。
成交量报39,909口，高于通常的35,000口。
“大连市场下跌，”一国外国大宗商品经纪商驻吉隆坡交易 员表示。“美国豆油周五晚上亦下跌。这些是影响市场的主要因素。外部市场疲弱。”
该位交易员并表示，不确定的需求前景，加上对最大买家中国的担忧加剧，使得厄尔尼诺(圣婴)现象的乾旱天气对价格的推升影响相形见绌。
另一位交易员对供应前景的看法是，“8月出口看来不是太好，且8月产量将会增加。”(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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