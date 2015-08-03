香港个股：万达商业地产缩减A股发行数目上限，最高集资额则不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月3日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产 周一称，经谘询股东意见，决定将A股发行数目上限缩减至2.5亿股，最高集资额则保持不变。
万达商业上月初公布，将向中国证监会及其他相关监管机构，申请发行最多3亿股A股，集资高至120亿元人民币。
不过公司强调，预计募集资金金额、发行股数上限与最终实际发行价格之间无对应关系。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”