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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 19:09 BJT

香港个股：万达商业地产缩减A股发行数目上限，最高集资额则不变

路透香港8月3日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产 周一称，经谘询股东意见，决定将A股发行数目上限缩减至2.5亿股，最高集资额则保持不变。

万达商业上月初公布，将向中国证监会及其他相关监管机构，申请发行最多3亿股A股，集资高至120亿元人民币。

不过公司强调，预计募集资金金额、发行股数上限与最终实际发行价格之间无对应关系。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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