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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 19:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月3日

路透香港8月3日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间19:11时，1
 港元=0.80082人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为38.23%，高于上交易日收盘的35.94%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.87      5.31      1.15
 建设银行                                          6.19      6.31      1.22
 中国银行                                          4.45      4.23      1.31
 农业银行                                          3.51      3.49      1.26
 招商银行                                         18.09     20.30      1.11
 中信银行                                          7.71      5.54      1.74
 交通银行                                          6.98      6.80      1.28
 民生银行                                          9.34      8.77      1.33
 中国人寿                                         28.98     27.60      1.31
 中国平安                                         33.36     43.45      0.96
 中国太保                                         25.39     32.25      0.98
 中信证券                                         20.45     20.65      1.24
 新华人寿                                         43.83     32.25      1.70
 海通证券                                         17.14     13.56      1.58
 华能国际                                         11.08      9.49      1.46
 大唐发电                                          6.66      3.34      2.49
 华电国际                                          8.46      7.63      1.38
 中煤能源                                          8.41      3.75      2.80
 中国神华                                         17.43     14.54      1.50
 中国石油                                         10.57      7.47      1.77
 兖州煤业                                         11.27      4.31      3.27
 中国石化                                          5.78      5.81      1.24
 上海石化                                          7.20      3.03      2.97
 中海油服                                         20.34      9.41      2.70
 仪征化纤                                          8.24      2.34      4.40
 中国铝业                                          6.39      2.63      3.03
 江西铜业                                         15.94     10.28      1.94
 洛阳钼业                                         13.90      4.76      3.65
 紫金矿业                                          4.00      2.04      2.45
 马钢股份                                          4.24      1.80      2.94
 鞍钢股份                                          6.31      3.95      1.99
 重庆钢铁                                          4.41      1.47      3.75
 海螺水泥                                         19.77     24.65      1.00
 洛阳玻璃                                         16.90      4.09      5.16
 京城机电                                         13.29      5.40      3.07
 中联重科                                          6.39      4.10      1.95
 金隅股份                                         10.63      5.99      2.22
 中国国航                                         11.23      7.75      1.81
 东方航空                                         10.27      6.27      2.05
 南方航空                                         11.25      7.44      1.89
 中国远洋                                          9.14      3.85      2.96
 中海集运                                          7.11      2.42      3.67
 中集集团                                         23.67     16.50      1.79
 中海发展                                          9.52      4.45      2.67
 宁沪高速                                          7.94      9.65      1.03
 深高速                                            7.62      5.53      1.72
 成渝高速                                          5.19      2.91      2.23
 皖通高速                                          8.68      6.54      1.66
 广深铁路                                          5.84      3.83      1.90
 中国南车                                         14.74      9.38      1.96
 中国交建                                         15.05      9.83      1.91
 中国铁建                                         16.52     10.08      2.05
 中国中铁                                         13.31      6.69      2.48
 长城汽车                                         34.25     24.75      1.73
 比亚迪                                           57.78     34.00      2.12
 广汽集团                                         17.74      6.19      3.58
 青岛啤酒                                         38.07     40.80      1.17
 白云山                                           30.74     20.90      1.84
 新华制药                                         12.15      5.00      3.03
 海信科龙                                         10.77      5.67      2.37
 南京熊猫                                         15.92      6.05      3.29
 晨鸣纸业                                          8.35      3.73      2.80
 上海医药                                         21.25     17.84      1.49
 中兴通讯                                         19.00     16.76      1.42
 东方电气                                         14.96      9.66      1.93
 潍柴动力                                         21.80     11.12      2.45
 东北电气                                          4.94      1.91      3.23
 广船国际                                         42.65     21.00      2.54
 经纬纺机                                         13.20     10.18      1.62
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         11.39      5.16      2.76
 北辰实业                                          6.90      2.63      3.28
 创业环保                                         10.36      4.73      2.74
 中国中冶                                          6.29      2.54      3.09
 金风科技                                         16.89     14.20      1.49
 丽珠                                             63.56     37.55      2.11
 万科                                             14.61     18.40      0.99
 郑煤机                                            7.99      3.88      2.57
 大连港                                            6.23      2.59      3.00
 山东墨龙                                         10.10      3.02      4.18
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.22
 复星医药                                         26.66     22.30      1.49
 光大银行                                          4.63      4.24      1.36
 东江环保                                         19.32     12.60      1.91
 上海电气                                         12.05      4.64      3.24
 广发证券                                         19.07     14.86      1.60
 华泰证券                                         19.11     16.20      1.47
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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