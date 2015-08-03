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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 19:31 BJT

东南亚股市：马来西亚股市创两个月来最高收位，越南股市下跌

路透曼谷8月3日 - 马来西亚主要股指周一触及两个月来最高收位，
受马币下跌及外资带动买盘推助；在此同时越南股市创下一个月最低收位
，此前周末进行的最新太平洋贸易协定谈判未能达成协议。
    
    马来西亚股市 收盘上涨1.2%至1,744.19点，为6月5日以来最
高收位，尾盘买气拉抬电信股大涨，Maxis Bhd 及
Axiata Group Bhd 分别大涨近8%。
    
    马来西亚股市交易所表示，周一外资连续第二个交易日流入，买超8,
890万马币(2,308万美元)，周五买超金额则为1.32亿马币(3,428万美元)
。
    
    马币 下跌，因马来西亚总理纳吉布面临国有基金一马发展(1MD
B)丑闻相关的政治压力。
    
    在亚股疲软及全球油价下跌之际，其他区域股市涨跌互见。
    
    新加坡股市 下跌至10月20日以来最低收位，印尼股市<.JKSE
>则小幅下跌，扭转周五升至一周最高收位的走势。
    
    泰国股市 收盘小涨，菲律宾股市 则是连续第四日上涨
。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   373.87    -0.13   -0.03  
 -8.98   410.77
    新加坡                   3192.79    -9.71   -0.30  
 -5.12  3365.15
    马来西亚                  1744.19    21.05   +1.22  
 -0.97  1761.25
    泰国                      1442.04     1.92   +0.13  
 -3.71  1497.67
    印尼                      4800.18    -2.35   -0.05  
 -8.16  5226.95
    菲律宾                     7573.26    23.26   +0.31  
 +4.74  7230.57
    越南                        609.47   -11.59   -1.87  
+11.70   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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