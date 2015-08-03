东南亚股市：马来西亚股市创两个月来最高收位，越南股市下跌

路透曼谷8月3日 - 马来西亚主要股指周一触及两个月来最高收位， 受马币下跌及外资带动买盘推助；在此同时越南股市创下一个月最低收位 ，此前周末进行的最新太平洋贸易协定谈判未能达成协议。 马来西亚股市 收盘上涨1.2%至1,744.19点，为6月5日以来最 高收位，尾盘买气拉抬电信股大涨，Maxis Bhd 及 Axiata Group Bhd 分别大涨近8%。 马来西亚股市交易所表示，周一外资连续第二个交易日流入，买超8, 890万马币(2,308万美元)，周五买超金额则为1.32亿马币(3,428万美元) 。 马币 下跌，因马来西亚总理纳吉布面临国有基金一马发展(1MD B)丑闻相关的政治压力。 在亚股疲软及全球油价下跌之际，其他区域股市涨跌互见。 新加坡股市 下跌至10月20日以来最低收位，印尼股市<.JKSE >则小幅下跌，扭转周五升至一周最高收位的走势。 泰国股市 收盘小涨，菲律宾股市 则是连续第四日上涨 。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 373.87 -0.13 -0.03 -8.98 410.77 新加坡 3192.79 -9.71 -0.30 -5.12 3365.15 马来西亚 1744.19 21.05 +1.22 -0.97 1761.25 泰国 1442.04 1.92 +0.13 -3.71 1497.67 印尼 4800.18 -2.35 -0.05 -8.16 5226.95 菲律宾 7573.26 23.26 +0.31 +4.74 7230.57 越南 609.47 -11.59 -1.87 +11.70 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)