国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水扩大，因卖盘积极

路透新加坡8月3日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周一扩大，因卖盘积 极且多以低价位成交，这可能是由市场供应充沛及交易员8月和9月掉期部 位所引发。 路透数据显示，380-cst燃料油周一贴水每吨扩大1.86美元至较新加 坡报价贴水5.21美元。 此为6月25日每吨下跌3.75美元以来的最大价差跌幅。 交易协议价格最低为每吨贴水5美元，有些未完成的交易报价也是同 样水准，因此压低贴水水准。 “这可能是期货部位和实货情况的问题。那些无法出售实货船货的交 易商，如今正在试图推低期货，”一位新加坡交易商表示。 这与另一位新加坡交易商的看法一致，该位交易商认为，可能有交易 商正在建立8/9月380-cst价差的空头仓位，且可能对粘度价差建立多头仓 位。 8月粘度价差周一扩大至每吨约7美元，上周五为每吨6.75美元。 现货成交三笔。 嘉能可自KIB买入20,000吨180-cst燃料油，成交价格为每吨较新加坡 现货报价贴水4美元，船期为8月18-22日。 卢克石油(Lukoil)自摩科瑞买入20,000吨380-cst燃料油，成交价格 为每吨较新加坡现货报价贴水5美元，船期为8月23-27日。 维多公司自摩科瑞买入20,000吨380-cst燃料油，成交价格为每吨较 新加坡现货报价贴水5美元，船期为8月29日-9月2日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)