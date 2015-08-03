版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 19:44 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水扩大，因卖盘积极

路透新加坡8月3日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周一扩大，因卖盘积
极且多以低价位成交，这可能是由市场供应充沛及交易员8月和9月掉期部
位所引发。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油周一贴水每吨扩大1.86美元至较新加
坡报价贴水5.21美元。
    
    此为6月25日每吨下跌3.75美元以来的最大价差跌幅。
    
    交易协议价格最低为每吨贴水5美元，有些未完成的交易报价也是同
样水准，因此压低贴水水准。
    
    “这可能是期货部位和实货情况的问题。那些无法出售实货船货的交
易商，如今正在试图推低期货，”一位新加坡交易商表示。
    
    这与另一位新加坡交易商的看法一致，该位交易商认为，可能有交易
商正在建立8/9月380-cst价差的空头仓位，且可能对粘度价差建立多头仓
位。
    
    8月粘度价差周一扩大至每吨约7美元，上周五为每吨6.75美元。
    
    现货成交三笔。

　　嘉能可自KIB买入20,000吨180-cst燃料油，成交价格为每吨较新加坡
现货报价贴水4美元，船期为8月18-22日。
    
    卢克石油(Lukoil)自摩科瑞买入20,000吨380-cst燃料油，成交价格
为每吨较新加坡现货报价贴水5美元，船期为8月23-27日。
    
    维多公司自摩科瑞买入20,000吨380-cst燃料油，成交价格为每吨较
新加坡现货报价贴水5美元，船期为8月29日-9月2日。(完)
        
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
COc1>
    亚洲燃料油            亚洲柴油              [MDIS
/ACN]
    亚洲石脑油            国际油市相关新闻  [CRU|PROD
-CMN]
    EIA/API周度库存比较  OPEC相关新闻          [OPEC
-CMN]
    产油国官方售价英文原文   

 (编译 戴素萍 审校　张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐