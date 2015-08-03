国际油市：亚洲柴油裂解价差改善，因有现货需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月3日 - 交易员表示，亚洲柴油裂解价差周一有所改善，因埃及、斯里兰卡和印尼有现货需求。
根据招标文件，埃及General Petroleum Corp正在寻购840,000吨、9月装运的柴油船货。
交易员表示，该国营公司正在求购含硫量0.1%及0.5%柴油的混合船货，由于供应有限，这料将支撑这两种柴油的裂解价差。
交易员称，印尼的Pertamina则正在求购有柴油和汽油的混合船货，船期在8月底；同时斯里兰卡的Lanka IOC则在求购船期9月的柴油及汽油混合船货。
然台湾台塑石化供应船期9月初的柴油及航煤，使得现货供应仍充沛。
交易员表示，中国7月制造业环境恶化至两年来最差，暗示柴油需求亦将下滑。
交易员并称，中国8月柴油出口料将增至纪录新高，这料使裂解价差受限。
新加坡现货交易方面，有两笔柴油交易，一笔航煤交易。
Noble Clean Fuels向托克(Trafigura)出售10万桶航煤，船期为8月21-25日，每桶较8月21-27日新加坡报价均价贴水1.10美元。
托克向BP买进15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月18-22日 ，每桶较8月17-21日新加坡报价均价贴水1美元。
BP向维多公司出售15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月18-22日 ，每桶较新加坡8月均价贴水0.90美元。(完)
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(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”