国际油市：亚洲柴油裂解价差改善，因有现货需求

路透新加坡8月3日 - 交易员表示，亚洲柴油裂解价差周一有所改善，因埃及、斯里兰卡和印尼有现货需求。

根据招标文件，埃及General Petroleum Corp正在寻购840,000吨、9月装运的柴油船货。

交易员表示，该国营公司正在求购含硫量0.1%及0.5%柴油的混合船货，由于供应有限，这料将支撑这两种柴油的裂解价差。

交易员称，印尼的Pertamina则正在求购有柴油和汽油的混合船货，船期在8月底；同时斯里兰卡的Lanka IOC则在求购船期9月的柴油及汽油混合船货。

然台湾台塑石化供应船期9月初的柴油及航煤，使得现货供应仍充沛。

交易员表示，中国7月制造业环境恶化至两年来最差，暗示柴油需求亦将下滑。

交易员并称，中国8月柴油出口料将增至纪录新高，这料使裂解价差受限。

新加坡现货交易方面，有两笔柴油交易，一笔航煤交易。

Noble Clean Fuels向托克(Trafigura)出售10万桶航煤，船期为8月21-25日，每桶较8月21-27日新加坡报价均价贴水1.10美元。

托克向BP买进15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月18-22日 ，每桶较8月17-21日新加坡报价均价贴水1美元。

BP向维多公司出售15万桶含硫量500ppm柴油，船期为8月18-22日 ，每桶较新加坡8月均价贴水0.90美元。(完)

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