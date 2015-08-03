国际油市：石脑油裂解价差升至一个半月高点，受布兰特原油走势牵引

路透新加坡8月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至一个半月高点， 因原料布兰特原油价格走低。 韩国LG化学入市寻求9月下半月交运的石脑油。 多位交易商称，结果尚不明朗，但是LG化学付出的价格将会较日本成 本加运费(C&F)报价每吨贴水约2美元左右。 由于液化石油气(LPG)与石脑油价格相较处于相对高档，预料8月利用 LPG取代石脑油的数量将减少。 但交易商称，过多的石脑油库存得需要时间去化。高库存将持续压抑 价格，预料9月下半月将持续维持在贴水水准。 亚洲汽油裂解价差上涨3.6%至三周高点每桶89.80美元，受到全球需 求持续强劲支撑。 新加坡现货市场有五笔交易，其中四笔为汽油交易。 壳牌买进两批95号汽油船货，8月23-27日装运，每桶为72.40美元， 卖家分别为PTT及中国石油。 壳牌并从联合石化买进一批95号汽油，8月23-27日装运，每桶72.50 美元。 中国石油从卢克石油(Lukoil)买进92号汽油船货，8月21-25日装运， 每桶68美元。 Statoil与买家伊藤忠签订9月上半月及10月上半月价差合约，报价为 每吨1.50美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)