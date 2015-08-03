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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 21:00 BJT

国际油市：石脑油裂解价差升至一个半月高点，受布兰特原油走势牵引

路透新加坡8月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至一个半月高点，
因原料布兰特原油价格走低。
    
    韩国LG化学入市寻求9月下半月交运的石脑油。
    
    多位交易商称，结果尚不明朗，但是LG化学付出的价格将会较日本成
本加运费(C&F)报价每吨贴水约2美元左右。
    
    由于液化石油气(LPG)与石脑油价格相较处于相对高档，预料8月利用
LPG取代石脑油的数量将减少。
    
    但交易商称，过多的石脑油库存得需要时间去化。高库存将持续压抑
价格，预料9月下半月将持续维持在贴水水准。

    亚洲汽油裂解价差上涨3.6%至三周高点每桶89.80美元，受到全球需
求持续强劲支撑。

    新加坡现货市场有五笔交易，其中四笔为汽油交易。
    
    壳牌买进两批95号汽油船货，8月23-27日装运，每桶为72.40美元，
卖家分别为PTT及中国石油。
    
    壳牌并从联合石化买进一批95号汽油，8月23-27日装运，每桶72.50
美元。
    
    中国石油从卢克石油(Lukoil)买进92号汽油船货，8月21-25日装运，
每桶68美元。
    
    Statoil与买家伊藤忠签订9月上半月及10月上半月价差合约，报价为
每吨1.50美元。(完)
      
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    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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