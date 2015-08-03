金属期市：期铜跌至六年低位，因担心中国经济成长

路透伦敦8月3日 - 伦敦期铜周一触及六年低位，因中国制造业数据不佳和中国股市下滑，令对中国经济成长前景的担忧加重。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中下挫1.7%至每吨5,142美元，此为2009年7月来最低水准，收报5,220美元，低于周五收报5,230美元。

“中国制造业数据真的很差，这是金属市场的最大担忧，”SP Angel金属研究分析师Sergey Raevskiy说。

“尽管中国政府祭出救市策略，但中国股市还没有企稳。”

受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。

财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。

该数据巩固了中国股市的负面人气。中国股市沪综指周一收跌1.1%至近四周新低。

交易商表示，市场担心中国经济放缓将对其他亚洲经济体将带来连锁效应。

期铝 稍早触及六年低位1,601.50美元，较5月初的水准下跌超过20%。期铝收报1,612美元，低于周五收报1,618美元。

期锌 跌至2013年12月来最低1,882.50美元，收报1,905美元，上日报1,916美元。期铅 跌至五年低位1,672美元，收报1,700美元，上日报1,702美元。

期锡 从周五16,300美元下滑至16,005美元。期镍 挫跌至一个月低位10,660美元，收报10,745美元，周五报11,045美元。(完)

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