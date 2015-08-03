纽约期市：原糖期货跌至六年半低位，因巴西雷亚尔走弱

路透纽约/伦敦8月3日 - 原糖期货周一下挫超过2%，至六年半低位，连跌第三日，因巴西雷亚尔下跌向市场施压，且印度和泰国供应充足。

巴西雷亚尔下跌也拖累阿拉比卡咖啡期货，而罗布斯塔咖啡期货降至两个月低位。纽约可可放量下跌，受展期推动。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数下挫超过1%，至12年低位，几乎抹去商品持续十年的“超级周期”所录得的升幅，因担心中国需求疲弱，从而令供应过多。

原糖扩大跌势，因巴西雷亚尔 跌至12年低位为原糖市场带来压力，刺激生产商卖出美元计价商品，提振雷亚尔回报。

“四处有很多供应，如果雷亚尔进一步下跌，原糖可能跌至新低，”数据供应公司Platts的资深农业商品分析师Claudiu Covri说。

洲际交易所(ICE)－10月原糖期货 收跌0.25美分，或2.2%，报每磅10.89美分，此前跌至2008年12月来最低10.84美分。总成交量和市场均值一致。

10月白糖期货 收低2.30美元，或0.7%，收报每吨347.10美元。白糖/原糖溢价LSU-SB1=R升至6月30日来最高每吨107.25美元。

交易商说，在8月21日纽约近月可可首个交割通知日来到前，9月/12月套利交易主导纽约市场。

“投机者将9月合约展期，且技术因素疲弱令多头结清头寸，”一美国交易商说。

9月纽约可可期货 收低43美元，或1.3%，报每吨3,166美元。9月伦敦可可期货 下跌21英镑，或1%，收报每吨2,110英镑。

交投最活跃的9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.3美分，或1%，收报每磅1.2395美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收低13美元，或0.8%，收报每吨1,625美元，此前触及的两个月低位1,621美元。(完)

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