纽约期市：ICE期棉下跌，因中国数据疲弱令商品市场普跌

财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 周一触及2003年4月来最低水准，表示市场几乎全数抹去了由中国需求带动的、持续了10年的商品“超级周期”所录得的涨幅。