纽约期市：ICE期棉下跌，因中国数据疲弱令商品市场普跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月3日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周一和其他商品市场一起下跌，因7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值低于初值。
财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。
追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 周一触及2003年4月来最低水准，表示市场几乎全数抹去了由中国需求带动的、持续了10年的商品“超级周期”所录得的涨幅。
ICE-12月期棉 收低0.21美分或0.3%，报64美分，盘中交投区间为63.37-64.11美分。
期货市场总成交量减少1,925口，至18,218口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,081口，至178,803口。
美元指数 上涨0.14%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 大跌1.61%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。