芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因技术因素和美国天气有利作物生长

路透芝加哥8月3日 - 美国大豆期货周一下跌，因技术性卖出和美国 中西部地区天气温和，适值当地大豆作物处于结荚的重要生长阶段。 新作11月大豆合约 跌至每蒲式耳9.26-1/4美元，为6月16日来最 低水准，之后缩减跌幅。 原油下跌和对中国经济成长的担忧，进一步向大豆市场施压。中国是 全球最大的大豆买家。 财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7 月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和 7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。 接受路透访问的分析师预计，美国农业部周一稍晚公布的周度作物生 长报告将显示，大豆生长优良率为63%，高于之前一周的62%。 美国现货大豆市场上涨，导致没有大豆合约交割，扶助支撑CBOT-8月 大豆期货 。CBOT称，无8月大豆和豆粕合约交割，豆油合约交割总计 1,206口。 8月大豆期货合约 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳9.77-1/2美元。 8月豆粕合约 收低3.2美元，报每短吨351.4美元。8月豆油合约 下跌0.13美分，报29.85美分。 今日CBOT大豆预估成交量为142,164口，豆粕为69,060口，豆油为95, 971口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)