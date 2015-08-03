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市场报道 | 2015年 8月 4日 星期二 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因技术因素和美国天气有利作物生长

路透芝加哥8月3日 - 美国大豆期货周一下跌，因技术性卖出和美国
中西部地区天气温和，适值当地大豆作物处于结荚的重要生长阶段。
    
    新作11月大豆合约 跌至每蒲式耳9.26-1/4美元，为6月16日来最
低水准，之后缩减跌幅。
    
    原油下跌和对中国经济成长的担忧，进一步向大豆市场施压。中国是
全球最大的大豆买家。
    
    财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7
月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，不及上月终值49.4和
7月初值48.2。该指数已连续五个月处于荣枯线下方。 
    
    接受路透访问的分析师预计，美国农业部周一稍晚公布的周度作物生
长报告将显示，大豆生长优良率为63%，高于之前一周的62%。
    
    美国现货大豆市场上涨，导致没有大豆合约交割，扶助支撑CBOT-8月
大豆期货 。CBOT称，无8月大豆和豆粕合约交割，豆油合约交割总计
1,206口。    
        
    8月大豆期货合约 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳9.77-1/2美元。
   
    8月豆粕合约 收低3.2美元，报每短吨351.4美元。8月豆油合约
 下跌0.13美分，报29.85美分。    
    
    今日CBOT大豆预估成交量为142,164口，豆粕为69,060口，豆油为95,
971口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)

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