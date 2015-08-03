国际油市：油价大跌5%至50美元以下的六个月低位，因担心中国经济成长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 中国经济数据疲弱打压商品市场表现，CRB指数降至12年低位
* 布兰特原油触及1月末触及的底部，预料将下试今年低位每桶45.19美元
* 汽油期货下跌，令美国原油进一步承压
路透纽约8月3日 - 原油周一大跌5%，至1月来最低水准，指标布兰特原油跌至每桶50美元以下，因中国制造业活动疲弱令商品市场抛售加剧。
油价跌至离今年初触及的六年低位相差数美元的水准，受累于对全球原油供应过多的担忧加深、汽油期货大量卖盘及技术性带动的动能交易。
美国原油在7月下跌了21%，为2008年来表现最差的一个月，因对全球供应过剩的证据不断增加和中国股市动荡。中国是全球最大能源消费国。
周一，油价跌势加速，此前公布的数据显示，7月中国制造业采购经理人指数(PMI)意外放缓，且美国6月消费者支出增速为四个月来最慢，因对汽车的需求放缓。
布兰特原油 下跌2.69美元，或5.2%，收报每桶49.52美元。今日底部在49.36美元，伸手可及今年低位49.19美元。
美国原油 下滑1.95美元，或4.1%，收报每桶45.17美元，较今年底部高大约3美元。
路透数据显示，近月汽油合约 较周五收位下挫近9%，为2012年10月来最大单日跌幅。裂解价差CL-RB1=R降至26美元以下，为逾一周最低。
“技术图表不佳，没有任何具建设性的，”forex.com技术分析师Fawad Razaqzada说，他预计美国原油和布兰特原油均很快创下今年新低。
原油不是唯一下跌的商品。追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数触及2003年来最低水准，几乎全数抹去了由中国需求带动的、持续了10年的商品“超级周期”所录得的涨幅。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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