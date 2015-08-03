版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 77.99 -0.35 -0.45 1420001

京东 32.92 -0.11 -0.33 5380709

新浪 38.95 -1.66 -4.09 1109174

搜狐 47.54 -0.59 -1.23 787303

网易 138.84 +0.21 +0.15 735720

百度 169.14 -3.52 -2.04 5366913

台湾

台湾积体电路 21.72 -0.39 -1.76 2308345

联电 1.79 -0.01 -0.56 127603

日月光 5.56 -0.04 -0.71 597516

硅品精密 5.57 -0.09 -1.59 701917

和信超媒体 0.69 +0.00 +0.43 26268

友达 3.38 +0.05 +1.50 1015658

中华电信 31.06 +0.01 +0.03 26998

台湾国际航电 41.45 -0.46 -1.10 2047012

香港

中国移动 63.82 -1.18 -1.82 169848

中国联通 13.80 -0.29 -2.06 188746

中国电信 54.96 -0.72 -1.29 9043

中芯国际 4.40 -0.05 -1.12 20497

电讯盈科 5.80 -0.10 -1.53 168

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐