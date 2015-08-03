《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月3日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 77.99 -0.35 -0.45 1420001
京东 32.92 -0.11 -0.33 5380709
新浪 38.95 -1.66 -4.09 1109174
搜狐 47.54 -0.59 -1.23 787303
网易 138.84 +0.21 +0.15 735720
百度 169.14 -3.52 -2.04 5366913
台湾
台湾积体电路 21.72 -0.39 -1.76 2308345
联电 1.79 -0.01 -0.56 127603
日月光 5.56 -0.04 -0.71 597516
硅品精密 5.57 -0.09 -1.59 701917
和信超媒体 0.69 +0.00 +0.43 26268
友达 3.38 +0.05 +1.50 1015658
中华电信 31.06 +0.01 +0.03 26998
台湾国际航电 41.45 -0.46 -1.10 2047012
香港
中国移动 63.82 -1.18 -1.82 169848
中国联通 13.80 -0.29 -2.06 188746
中国电信 54.96 -0.72 -1.29 9043
中芯国际 4.40 -0.05 -1.12 20497
电讯盈科 5.80 -0.10 -1.53 168
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”