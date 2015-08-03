美股业绩：AIG获利优胜预期，股票回购增加50亿美元

据美国保险代理人和经纪人协会(CIAB)近期的一项调查，第二季商业财产和意外伤害保险的行业费率连续第三季下降。

AIG旗下财产及意外伤害保险业务的综合赔付率，即赔款占保费收入的比例，当季升至98.8%，上年同期为96.5%。

该比率低于100，表示保险商保费收入大于赔付金额。

当季抵押贷款、机构市场、寿险和人身保险业务的利润也有所下滑。

归属于AIG的净利润较上年同期下降42%至18亿美元，合稀释后每股收益1.32美元，而上年同期因出售国际租赁金融公司(ILFC)录得收益。

AIG将季度股息上调至每股0.28美元。