美股业绩：AIG获利优胜预期，股票回购增加50亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
据美国保险代理人和经纪人协会(CIAB)近期的一项调查，第二季商业财产和意外伤害保险的行业费率连续第三季下降。
AIG旗下财产及意外伤害保险业务的综合赔付率，即赔款占保费收入的比例，当季升至98.8%，上年同期为96.5%。
该比率低于100，表示保险商保费收入大于赔付金额。
当季抵押贷款、机构市场、寿险和人身保险业务的利润也有所下滑。
归属于AIG的净利润较上年同期下降42%至18亿美元，合稀释后每股收益1.32美元，而上年同期因出售国际租赁金融公司(ILFC)录得收益。
AIG将季度股息上调至每股0.28美元。
该股在纽约证交所周一收盘报64.15美元。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/刘秀红；审校 龚芳/许娜/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”