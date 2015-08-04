全球金融：资本支出料连降第三年，大宗商品颓势打击信心--标普报告

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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报告称，今年的下滑主要来自能源和材料行业。由于担心中国需求，市场对大宗商品严重缺乏信心，这两个行业今年的资本支出料削减14%。
“资本支出不振原因在于大宗商品行业的资本支出减少，这种情况去年就已经出现，现在愈演愈烈，”标准普尔经济学家Gareth Williams说。
扣除能源和材料行业，全球资本支出估计可上升8%。
企业账面上有大约4.4万亿美元的现金或现金等价物，想要扩大资本支出无疑并不缺钱，但标准普尔指出，其它一些行业特有的问题也可能阻止资本支出的扩大。
标普表示，以软件推动的大型科技企业崛起，导致企业投资用于购买其它公司的科研技术而非扩大生产制造，同时汽车行业因为产能过剩，更倾向于保留现金而非扩大支出。
报告认为，阻碍企业支出的下一个阻力将来自加息，特别是美国的加息。虽然企业对于自己的业务版图颇有信心，但在投资回报方面却依然不够清晰。
“当企业有充分信心能够获得足够回报时，就会进行投资，对此最有力的保证就是经济和金融趋势在一定程度上变得更加明确，”标普的Williams说。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 王颖)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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