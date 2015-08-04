全球金融：资本支出料连降第三年，大宗商品颓势打击信心--标普报告

报告称，今年的下滑主要来自能源和材料行业。由于担心中国需求，市场对大宗商品严重缺乏信心，这两个行业今年的资本支出料削减14%。

“资本支出不振原因在于大宗商品行业的资本支出减少，这种情况去年就已经出现，现在愈演愈烈，”标准普尔经济学家Gareth Williams说。

扣除能源和材料行业，全球资本支出估计可上升8%。

企业账面上有大约4.4万亿美元的现金或现金等价物，想要扩大资本支出无疑并不缺钱，但标准普尔指出，其它一些行业特有的问题也可能阻止资本支出的扩大。

标普表示，以软件推动的大型科技企业崛起，导致企业投资用于购买其它公司的科研技术而非扩大生产制造，同时汽车行业因为产能过剩，更倾向于保留现金而非扩大支出。

报告认为，阻碍企业支出的下一个阻力将来自加息，特别是美国的加息。虽然企业对于自己的业务版图颇有信心，但在投资回报方面却依然不够清晰。

“当企业有充分信心能够获得足够回报时，就会进行投资，对此最有力的保证就是经济和金融趋势在一定程度上变得更加明确，”标普的Williams说。(完)