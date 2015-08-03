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市场报道 | 2015年 8月 4日 星期二 07:44 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月4日-8月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月3日当周

8月4日(二)

1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.3

1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 690.2

1230 美国工厂订单(较前月) 6月 +1.8% -1.0%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1%

耐久财订单(较前月) 6月修正值 -- +3.4%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.8%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.9%

8月5日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 379.5

再融资指数 -- 1,406.3

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 7月 21.5 23.7

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差428 逆差419

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差28 逆差33.4

出口(亿加元) -- 420.0

进口(亿加元) -- 453.4

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 55.2

服务业PMI -- 55.2

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.2 56.0

企业活动指数 61.0 61.5

就业指数 -- 52.7

新订单指数 -- 58.3

价格指数 -- 53.0

8月6日(四)

1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 7月 -- 4.4842

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月1日当周 27.3 26.7

四周均值(万人) -- 27.475

续请失业金人数(万人) 7月25日当周 224 226.2

8月7日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增22.3 增22.3

　　民间就业岗位(万个) 增21.5 增22.3

　　制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.4

　　政府部门就业岗位(万个) -- 持平

　　失业率 5.3% 5.3%

　　平均时薪(较前月) +0.2% 持平

　　每周平均工时 34.5 34.5

　　 劳动力就业参与率 -- 62.6%

1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 +5.0% -14.5%

1230 加拿大就业人口变动(万人) 7月 增加0.5 减少0.64

失业率 6.8% 6.8%

全职就业人数(万人) -- 增加6.48

兼职就业人数(万人) -- 减少7.12

就业参与率 65.8% 65.8%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 59.5

经季节调整的PMI 52.0 55.9

1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加170 增加160.9

8月10日当周

8月10日(一)

1400 美国就业趋势指数 8月 -- 129.1

8月11日(二)

1000 美国NFIB小企业信心指数 7月 -- 94.10

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 20.28

1230 美国劳工成本 第二季初值 +1.5% +6.7%

非农生产率环比年率 +1.0% -3.1%

1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 6月 +0.3% +0.8%

趸售销售(较前月) -- +0.3%(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 郑茵)

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