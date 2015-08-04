金砖国家：8月3日股汇市收盘纵览

路透8月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月3日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌1.2%，至890.85点。

中国股市：沪综指收跌1.1%至近四周新低，金融股护盘难挡市场人气涣散

中国汇市：人民币收盘持平，短期难破6.21元附近僵持格局

香港股市：受中国数据拖累收跌，汇丰上半年业绩提振股价上涨

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巴西股市：拉美金融市场下跌，因中国制造业数据令人失望，加剧拉美地区大宗商品出口价格的压力。巴西指标股指Bovespa指数 收跌1.43%至50,138.048点。跌幅为一周最大，银行股Banco Bradesco SA股价拖累大盘。

巴西汇市：雷亚尔兑美元盘中低见3.46，创下逾12年来最低。雷亚尔 收报3.4525/45，上日收报3.4242/47。

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南非股市：小幅收低，中止三连涨，金属价格下滑打压矿业股挫低，成为指数的最大拖累。Top-40指数 收跌0.94%至46,120.82点。大盘综合指数 跌0.81%至51,629.67点。

南非汇市：兰特兑美元小跌，关注本周美国公布的就业数据

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印度股市：连续第四日收涨，银行股上涨，因ICICI Bank Ltd财报展望乐观以及一些国有银行坏帐减少，让投资人期望银行业者资产品质稳定。BSE指数 收涨0.26%至28,187.06点；NSE指数 上涨0.12%至8,543.05点。

印度汇市：卢比兑美元 上涨，报64.04/64.05，上日收报64.13/64.14，因美国薪资增幅令人失望，使得对于美联储或将在9月升息的预期降温，损及美元买需。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.79%至834.890点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.38%至461.00点。