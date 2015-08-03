《全球汇市》加元徘徊在11年低位，美元持稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元近期走势取决于0130GMT时公布的零售销售和贸易数据，以及0430GMT时出炉的澳洲央行利率决定。
外界认为澳洲央行几乎肯定会维持指标利率在纪录低点2.0%不变，同时有可能口头打压澳元。
澳洲央行一再表示，澳元汇率仍然很高，尤其在铁矿石等大宗商品价格跌势不止的情况下，不过央行总裁史蒂文斯近期拒绝就澳元是否已下跌够多表态。
“澳洲央行决策者清楚表示，如果数据再次恶化，他们能进一步放松政策，在大宗商品价格下跌，澳元空头仓位还没到很高程度的情况下，偏宽松的政策倾向哪怕发生细微变化，都有可能给澳元带来压力，”法巴银行分析师在报告中写道。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0951 1.0949 +0.02 -9.47 1.2097
美元/日圆 123.96 124.01 -0.04 +3.58 119.68
欧元/日圆 135.75 135.78 -0.02 -6.24 144.78
美元/瑞郎 0.9693 0.9692 +0.01 -2.49 0.9941
英镑/美元 1.5585 1.5584 +0.01 +0.08 1.5573
美元/加元 1.3152 1.3151 +0.01 +13.20 1.1618
澳元/美元 0.7270 0.7284 -0.19 -10.99 0.8168
新西兰元/美元 0.6564 0.6560 +0.06 -15.81 0.7797
澳元/日圆 90.120 90.330 -0.23 -7.81 97.750
新西兰元/日圆 81.370 81.350 +0.02 -12.80 93.310
英镑/日圆 193.19 193.26 -0.04 +3.65 186.38
澳元/新西兰元 1.1069 1.1095 -0.23 +5.73 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 许娜/刘秀红/王颖/白云/王丽鑫/张若琪/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”