《全球汇市》加元徘徊在11年低位，美元持稳

澳元近期走势取决于0130GMT时公布的零售销售和贸易数据，以及0430GMT时出炉的澳洲央行利率决定。

澳洲央行一再表示，澳元汇率仍然很高，尤其在铁矿石等大宗商品价格跌势不止的情况下，不过央行总裁史蒂文斯近期拒绝就澳元是否已下跌够多表态。

“澳洲央行决策者清楚表示，如果数据再次恶化，他们能进一步放松政策，在大宗商品价格下跌，澳元空头仓位还没到很高程度的情况下，偏宽松的政策倾向哪怕发生细微变化，都有可能给澳元带来压力，”法巴银行分析师在报告中写道。