《中国报摘》--中国证券报8月4日

* 头版头条:

--上海证券交易所和深圳证券交易所周一分别发布通知，明确规定投资者在融券卖出后，需从次一交易日起方可通过买券还券或直接还券的方式偿还相关融券负债。修改后的内容自发布之日起实施。

* 其他:

--7月新发行的5只首募规模均达400亿元的基金已全部成立，总规模达2,000亿元。多位业内人士表示，这5只基金募集的资金来自证金公司。这些“国家队”基金风格将偏稳健，建仓会相对谨慎，有望为市场持续提供较平稳的资金支持。

--持续1个多月的震荡行情令新基金发行降温。整体来看，尽管7月新基金募集规模达2,237亿元，仅较6月下降5.6%，但其中有2,000亿元的规模被业内人士认为是来自证金公司的“国家队”资金。剔除这2,000亿元后，7月新基金募集规模仅237亿元，创近13个月新低。

--发改委发文指出，今年上半年，交通基础设施建设投资总体实现较快增长，铁路、公路、水路、民航分别完成投资2,651亿元、6,469亿元、647亿元、320亿元，合计约1万亿元，同比增长10.8%。