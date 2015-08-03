《中国报摘》--中国证券报8月4日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--上海证券交易所和深圳证券交易所周一分别发布通知，明确规定投资者在融券卖出后，需从次一交易日起方可通过买券还券或直接还券的方式偿还相关融券负债。修改后的内容自发布之日起实施。
* 其他:
--7月新发行的5只首募规模均达400亿元的基金已全部成立，总规模达2,000亿元。多位业内人士表示，这5只基金募集的资金来自证金公司。这些“国家队”基金风格将偏稳健，建仓会相对谨慎，有望为市场持续提供较平稳的资金支持。
--持续1个多月的震荡行情令新基金发行降温。整体来看，尽管7月新基金募集规模达2,237亿元，仅较6月下降5.6%，但其中有2,000亿元的规模被业内人士认为是来自证金公司的“国家队”资金。剔除这2,000亿元后，7月新基金募集规模仅237亿元，创近13个月新低。
--发改委发文指出，今年上半年，交通基础设施建设投资总体实现较快增长，铁路、公路、水路、民航分别完成投资2,651亿元、6,469亿元、647亿元、320亿元，合计约1万亿元，同比增长10.8%。
--7月新三板挂牌公司家数飙升至415家，与5月的144家及6月的152家相比出现了大幅增加。机构人士指出，不排除监管部门正在为相关政策的进一步推进预留市场空间。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”