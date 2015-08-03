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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 07:58 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆小跌，澳洲数据为今日亚洲市场关注焦点

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* 澳元/日圆开盘跌0.1%，跌破20日移动均值90.85后持续整固

* 澳洲数据成今日焦点--路透调查：link.reuters.com/ras35w

* 动能研究呈中性，20日波林格区间下移，5、10和20日移动均线下行

* 略微偏空格局确立--若收在20日移动均线下方则偏向下行

* 纽约尾盘波动区间两端89.89/90.40分别为首道支撑位和阻力位

* 图表：link.reuters.com/sas35w(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 许娜)

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