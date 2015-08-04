欧洲经济指标预测--8月4日-8月11日****

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月3日当周 8月4日(二) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +3.5% +3.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 58.4 58.1 0900 欧元区PPI(较前月) 6月 持平 持平 (较上年同期) -2.2% -2.0% 8月5日(三) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.4% +0.1% (较上年同期) -1.1% -1.0% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月 53.0 53.4 0750 法国Markit服务业PMI 7月 52.0 52.0 综合PMI -- 51.5 0755 德国Markit服务业PMI 7月终值 53.7 53.7 综合PMI -- 53.4 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 53.8 53.8 综合PMI 53.7 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 58.0 58.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -0.3% +0.2% (较上年同期) +1.9% +2.4% 8月6日(四) 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负6 0600 德国工业订单(较前月) 6月 +0.2% -0.2% 0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.1% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.6% (较上年同期) +0.4% +1.0% 1100 英国央行利率决定 8月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 8月7日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 7月 -- 3.1% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 6月 +0.3% 持平 0600 德国经季节调整出口(较前月) 6月 -0.5% +1.7% 进口(较前月) +0.5% +0.4% 贸易收支(亿欧元) 顺差215 顺差228 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字639.0 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.2% +0.4% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差40 进口(亿欧元) -- 419.46 出口(亿欧元) -- 379.26 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 6月 逆差24.0 逆差15.70 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差93.0 逆差80.00 8月8-15日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.7% 截至7月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.6% 8月10日当周 8月10日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 正18.5 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 7月 -- +1.8% 8月11-14日 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 7月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.5% 8月11日(二) 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -1.9% (较上年同期) -- +0.4% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 8月 -- 正29.7 现况指数 -- 正63.9(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)