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市场报道 | 2015年 8月 4日 星期二 08:22 BJT

****欧洲经济指标预测--8月4日-8月11日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值   
    
    8月3日当周
    
    8月4日(二)
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    7月       +0.4%     -0.2%
                           (较上年同期)                          +3.5%     +3.3%   
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      7月        58.4      58.1
    0900 欧元区PPI(较前月)                             6月        持平      持平
                  (较上年同期)                                   -2.2%     -2.0%
    
    8月5日(三)
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月       -0.4%     +0.1%
                                (较上年同期)                     -1.1%     -1.0%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   7月        53.0      53.4
    0750 法国Markit服务业PMI                           7月        52.0      52.0
                   综合PMI                                         --       51.5
    0755 德国Markit服务业PMI                       7月终值        53.7      53.7
                   综合PMI                                         --       53.4
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     7月终值        53.8      53.8
                     综合PMI                                      53.7      53.7
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      7月        58.0      58.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        6月       -0.3%     +0.2%
                   (较上年同期)                                  +1.9%     +2.4%
    
    8月6日(四)
    0545 瑞士消费者信心指数                         第三季         --        负6
    0600 德国工业订单(较前月)                          6月       +0.2%     -0.2%
    0830 英国工业生产(较前月)                          6月       +0.1%     +0.4%
                     (较上年同期)                                +2.2%     +2.1%
             制造业产出(较前月)                                  +0.2%     -0.6%
                       (较上年同期)                              +0.4%     +1.0%
    1100 英国央行利率决定                              8月        0.5%      0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750
    
    8月7日(五)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      7月         --       3.1%
                     (经季节调整)                                 3.3%      3.3%
    0600 德国工业生产(较前月)                          6月       +0.3%      持平
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    6月       -0.5%     +1.7%
                       进口(较前月)                              +0.5%     +0.4%
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差215   顺差228
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  6月         --  赤字639.0
    0645 法国工业生产(较前月)                          6月       +0.2%     +0.4%
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                6月         --     逆差40
              进口(亿欧元)                                         --     419.46
              出口(亿欧元)                                         --     379.26
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              6月    逆差24.0 逆差15.70
              全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差93.0 逆差80.00
    
    8月8-15日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   7月         --      +1.7%
             截至7月的三个月房价指数(较上年同期)                   --      +9.6% 
    
    8月10日当周
    
    8月10日(一)
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    8月         --     正18.5 
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   7月         --      +1.8%
    
    8月11-14日
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 7月         --      -0.2%
                              (较上年同期)                         --      -0.5%
    
    8月11日(二)
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         7月终值         --      -0.1%
                              (较上年同期)                         --      +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    --      -1.9%
                                   (较上年同期)                    --      +0.4%
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                       8月         --     正29.7
                现况指数                                           --     正63.9(完)

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