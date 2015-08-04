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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 08:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持平，未受美元兑其他货币走强影响

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    * 美元兑欧元走强，但是兑日圆持稳，仍在124.00附近波动
    * 美国公债收益率再度下滑，美国股市收低，显然风险偏好较弱
    * 临近日本盂兰盆节假期，预计继续呈区间波动
    * 到期期权规模不大，影响甚微
    * 出口商在124.50上方挂单，进口商则在123.50下方布局
    * 日本数据面清淡，甚至往后前瞻到了周五日本央行的政策决定(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 李爽)

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