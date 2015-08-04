《全球重要经济事件一览表》--8月4日-8月11日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月4日(二)
悉尼--澳洲央行举行议息会议。(0430)
8月5日(三)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
8月6日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决定，公布会议记录和通胀报告(1100)。央行将公布关于经济成长、通胀率和失业情况的最新预测。总裁卡尼在会后召开记者会(1145)。
8月7日(五)
东京--日本央行宣布利率决定(0200)。
8月10日(一)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1625)。
8月11日(二)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选