《中国重要政经日程》--8月4日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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==========================今日重要政经日程==========================
8/4（周二）
*--14:30 中国气象局发布7月全国天气气候特征、国内外主要天气气候事件、国家突发事件预警信息发布情况等内容。
==========================近期重要政经日程==========================
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
9/22（周二）
*--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。
9/23（周三）
--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。
10/20日（周二）
--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。
注: 1. *代表新增日程
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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