《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月4日

*工商时报：

--八大官股券商昨进场买超台股近15亿台币护盘，累计自7月22日近九个交易日买超近69亿元，锁定大型权值股护盘，其中以买超台湾50 逾四万张最多，力抗外资同期间卖超逾251亿台币，宣示护盘的企图心。

--主计总处上周大幅下调第二季经济成长率概估值至0.64%，引发主要预测机构纷纷调降今年GDP成长率估值，其中澳盛、星展银行7月才先后下修预测值，过了一个月，两外银又再相继大幅下调今年GDP预估值至1.94%及1.8%。

--各公股银行随中国降息步调下修人民币优存利率，人民币存款的水位也开始呈现停滞状态，其中，兆丰银、台银这两家分居人民币存款量第一、二大的银行，近一个月来人民币存款总量分别维持在220亿、200亿人民币上下，总部位可说已趋近零成长，在市场上具有高度指标意义。

*经济日报：

--中华经济研究院昨公布7月制造业采购经理人指数(PMI)跌破荣枯值50%，来到48.6%，制造业景气由扩张转为紧缩。中经院长吴中书表示，近期PMI下跌幅度大，不是好现象，代表制造业营运状况明显收缩中。

--囊括健康医疗、环保、食品等领域的生物经济，可望成为台湾下一波新兴产业，并输出国际华人社会。中研院院长翁启惠表示，台湾生物经济总产值已高达2兆台币，每年还以5.2%成长，预计到2020年，产值将高达3兆元，他认为，创意和稳定是台湾发展生技产业的利基。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。