《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月4日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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*工商时报：
--八大官股券商昨进场买超台股近15亿台币护盘，累计自7月22日近九个交易日买超近69亿元，锁定大型权值股护盘，其中以买超台湾50 逾四万张最多，力抗外资同期间卖超逾251亿台币，宣示护盘的企图心。
--主计总处上周大幅下调第二季经济成长率概估值至0.64%，引发主要预测机构纷纷调降今年GDP成长率估值，其中澳盛、星展银行7月才先后下修预测值，过了一个月，两外银又再相继大幅下调今年GDP预估值至1.94%及1.8%。
--各公股银行随中国降息步调下修人民币优存利率，人民币存款的水位也开始呈现停滞状态，其中，兆丰银、台银这两家分居人民币存款量第一、二大的银行，近一个月来人民币存款总量分别维持在220亿、200亿人民币上下，总部位可说已趋近零成长，在市场上具有高度指标意义。
*经济日报：
--中华经济研究院昨公布7月制造业采购经理人指数(PMI)跌破荣枯值50%，来到48.6%，制造业景气由扩张转为紧缩。中经院长吴中书表示，近期PMI下跌幅度大，不是好现象，代表制造业营运状况明显收缩中。
--囊括健康医疗、环保、食品等领域的生物经济，可望成为台湾下一波新兴产业，并输出国际华人社会。中研院院长翁启惠表示，台湾生物经济总产值已高达2兆台币，每年还以5.2%成长，预计到2020年，产值将高达3兆元，他认为，创意和稳定是台湾发展生技产业的利基。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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