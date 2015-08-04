版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 08:18 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月4日

路透香港8月4日 - 
 路透香港8月4日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7529港元      )
                                                                                                                                                                                   
 美股道琼工业指数周一收低-91.66,或-0.52%,报17598.2点.因油价重挫拖累能源股跌至三年低位，而中国制造业数                                                                              
 据引发对全球第二大经济体的担忧。                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                   
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                              
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                 
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
 中海油                       120.890   -1.44      25694             9.372      -1.03                                                                                              
 中国铝业                       8.500   -1.39      65076             2.636       0.23                                                                                              
 中国移动                      63.820   -1.82     169848            98.958      -0.59                                                                                              
 中国人寿                      17.820   -3.52     196943            27.631       0.11                                                                                              
 中石油                        95.520   -2.92      38603             7.406      -0.86                                                                                              
 中石化                        74.110   -1.46      29004             5.746      -1.11                                                                                              
 汇丰控股            <HSBC.K   45.170    0.22    1312236            70.040      -1.42                                                                                              
 中电信                        54.960   -1.29       9043             4.261      -0.68                                                                                              
 中国联通                      13.800   -2.06     188746            10.699      -0.38                                                                                              
 兖州煤业                       5.530   -2.81      12189             4.287      -0.53                                                                                              
 华能国际                      48.670    0.45      10267             9.433      -0.60                                                                                              
 南方航空                      48.140   -2.35       9414             7.464       0.33                                                                                              
 东方航空                      40.490    0.07       4305             6.278       0.13                                                                                              
 中芯国际                       4.400   -1.12      20497             0.682      -1.12                                                                                              
 （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐