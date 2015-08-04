《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月4日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透香港8月4日 - 路透香港8月4日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7529港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-91.66,或-0.52%,报17598.2点.因油价重挫拖累能源股跌至三年低位，而中国制造业数 据引发对全球第二大经济体的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 120.890 -1.44 25694 9.372 -1.03 中国铝业 8.500 -1.39 65076 2.636 0.23 中国移动 63.820 -1.82 169848 98.958 -0.59 中国人寿 17.820 -3.52 196943 27.631 0.11 中石油 95.520 -2.92 38603 7.406 -0.86 中石化 74.110 -1.46 29004 5.746 -1.11 汇丰控股 <HSBC.K 45.170 0.22 1312236 70.040 -1.42 中电信 54.960 -1.29 9043 4.261 -0.68 中国联通 13.800 -2.06 188746 10.699 -0.38 兖州煤业 5.530 -2.81 12189 4.287 -0.53 华能国际 48.670 0.45 10267 9.433 -0.60 南方航空 48.140 -2.35 9414 7.464 0.33 东方航空 40.490 0.07 4305 6.278 0.13 中芯国际 4.400 -1.12 20497 0.682 -1.12 （完）
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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