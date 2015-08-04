中国个股：招商地产称大股东拟通过换股吸收合并公司实现整体上市

路透上海8月4日 - 停牌四个月的中国招商局地产控股股份有限公司 周二公告称，招商局集团正在积极推动公司与控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司的整合工作，目前拟定的方案为招商局蛇口换股吸收合并招商地产并向深圳证交所申请上市。

中国证券报同日报导称，此举表明招商局集团拟通过蛇口工业区整合做强做大旗下地产板块并整体上市的思路浮出水面。

招商局集团是中国大型企业集团，经营总部设于香港，招商局蛇口工业区为招商局集团旗下企业。

中证报报导并指出，招商局蛇口工业区直接和间接持有招商地产51.89%的股份，是招商地产的控股股东。为推进此次重组的顺利进行，蛇口工业区正积极推进各项改制工作，今年6月23日，蛇口工业区改制设立招商局蛇口工业区控股股份有限公司。

招商地产 因筹划重大事项，自4月3日起停牌，A股收盘前收报31.96元人民币；因重组过程仍在进行中，公司股票将继续停牌。（完）

参看公告细节，请点选深圳证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)