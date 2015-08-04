《全球主要国家债券发行预告》--8月4日-8月11日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/4 日本 标售10年期公债 8/4 英国 标售2025年到期票息2%公债 8/5 日本 标售六个月期贴现国库券 8/5 德国 40亿欧元 标售五年期联邦债券 8/6 日本 标售三个月期贴现国库券 8/6 法国 标售长期政府债券(OAT) 8/6 日本 加强流动性标售 8/6 西班牙 标售公债 8/10 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/10 德国 20亿欧元 标售国库券 8/11 美国 发售三年期公债 8/11 日本 标售30年期公债 8/11 英国 标售2058年到期通膨保值公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 白云)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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