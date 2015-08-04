《独家新闻》德国巴斯夫融资安排就绪，等待时机收购先正达--消息

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
巴斯夫收购先正达可能遇到严重的反垄断问题，但也可能防止竞争对手改变种子与杀虫剂市场局面。
“巴斯夫不希望孟山都-先正达交易成功。那样的话，将使孟山都成为作物保护与种子市场中的绝对老大，”一名产业银行人士表示。
分析师估计，如果能与先正达合并，美国孟山都在全球种子与作物化学市场的份额将达26-29%，其中包括潜在的反垄断补偿措施。而目前份额是16-17%左右。
消息人士称，只有孟山都提出收购先正达的正式要约，巴斯夫才会决定提出收购先正达。而且巴斯夫乐见最终没有任何并购发生，产业保持现状。
消息人士曾告诉路透，巴斯夫也可能收购先正达的种子业务。而孟山都表示，如果收购先正达的交易能够得以推进，愿意舍弃先正达的美国种子业务，以消除反垄断机构的担忧。
(编译 李婷仪/张涛；审校 李爽/王丽鑫)
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