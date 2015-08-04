中国经济：发展实体经济和培育核心竞争力企业为政策出发点--人民日报

路透北京8月4日 - 人民日报周二继续刊发二论做好当前经济工作的评论文章称，必须把发展实体经济和培育有核心竞争力的优秀企业作为制定和实施经济政策的出发点，这是中央政治局研究上半年经济形势和经济工作做出的重大论断。

文章称，新常态下不是不要GDP，而是要有质量、有效益、可持续的GDP，这是“发展是硬道理”战略思想的内在要求。坚持用发展的办法解决前进中的问题，是主动适应新常态、做好当前经济工作的重要方法论。

“目前经济运行中出现的一些矛盾和问题，根源恰恰在于盲目追求速度的旧思维、老路径。”文章称。

只有顺应新常态的趋势性特征，以提高经济发展质量和效益为中心，把握好稳增长与调结构的平衡，让改革提供持续发展的内驱力，让创新成为点燃发展的新引擎，努力走出一条质量更高、效益更好、结构更优、后劲更足的发展新路，才能有效破解经济工作中的深层次矛盾和问题。

文章指出，当前中国经济运行稳中向好，经济增长仍处在合理区间，同时，经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。

巩固基础，就要坚持发展实体经济。发展最坚实的基础，有强大的实体经济。企业好，经济就好，政府有税收、居民有就业、金融有依托、社会有保障。

文章指出，巩固基础就要坚持发展为了人民。必须始终坚持以人为本，着力保障基本公共服务有效供给，保障民生建设资金投入，全力解决好人民群众关心的教育、就业、收入、社保、医疗卫生、食品安全等问题，保障民生链正常运转。

要积极引导民生需求，稳定和逐步扩大消费，支持相关服务行业加快发展，培育形成新的经济增长点，使民生改善和经济发展有效对接、相得益彰。