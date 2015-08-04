《香港报摘》--经济日报8月4日

**头版头条**

--香港业务表现一枝独秀，带动滙丰 税前盈利升10%至136亿美元（约1,054亿港元），胜预期。行政总裁欧智华表示，瘦身政策下所节省的成本，日后或分派予股东，刺激大笨象股价即攀升2%至71.05港元。

**其他**

--恒生银行 出售兴业银行持股录得106.4亿港元收益，带动上半年纯利跃升136.8%。不过，管理层多番强调，要预留资金应付监管要求及捕捉新机遇，意味短线派特别息恐无望。

--多番靠中国业务带来惊喜的东亚银行 ，上半年受累内地增长放缓而贷款减值大增1.4倍，银行料下半年不良贷款率仍趋升。

--法巴证券亚洲因旗下「黑池」交易服务，未有按照向客人提供资料的方式进行交易，而且事隔近两年才通知证监会，被重罚1,500万港元，为两个半月内，第二度被证监会重罚，累罚2,600万港元。

--再有4间港银出招抢攻人民币定期存款，主战场集中在半年存期，包括3行加息，当中交银香港更自5月以来首度再有3厘息上架，市料业界为来年的跨年钱早作部署。（完）

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