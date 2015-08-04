《香港报摘》--经济日报8月4日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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**头版头条**
--香港业务表现一枝独秀，带动滙丰 税前盈利升10%至136亿美元（约1,054亿港元），胜预期。行政总裁欧智华表示，瘦身政策下所节省的成本，日后或分派予股东，刺激大笨象股价即攀升2%至71.05港元。
**其他**
--恒生银行 出售兴业银行持股录得106.4亿港元收益，带动上半年纯利跃升136.8%。不过，管理层多番强调，要预留资金应付监管要求及捕捉新机遇，意味短线派特别息恐无望。
--多番靠中国业务带来惊喜的东亚银行 ，上半年受累内地增长放缓而贷款减值大增1.4倍，银行料下半年不良贷款率仍趋升。
--法巴证券亚洲因旗下「黑池」交易服务，未有按照向客人提供资料的方式进行交易，而且事隔近两年才通知证监会，被重罚1,500万港元，为两个半月内，第二度被证监会重罚，累罚2,600万港元。
--再有4间港银出招抢攻人民币定期存款，主战场集中在半年存期，包括3行加息，当中交银香港更自5月以来首度再有3厘息上架，市料业界为来年的跨年钱早作部署。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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