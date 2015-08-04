《香港报摘》--信报8月4日

**头版头条**

--汇丰控股 在落实6月初所订策略行动有进展，包括以52亿美元出售巴西业务，及减少风险加权资产（RWA）500亿美元。集团行政总裁欧智华指出，若日后减少RWA所得资本未能物色到理想回报的策略机会，将把资本退还股东。

**其他**

--受装修项目及零售市道低迷影响，经营崇光百货的利福国际 上半年核心盈利仅录单位数增长，计及特殊收益后则按年多赚15.1%至11.71亿港元；派中期息每股28.9港仙，按年增长16.5%。

--中信证券 引入社保基金及云锋金融后，加快互联网金融发展。新华网报道，中信证券旗下直接投资公司金石投资昨天宣布，将联合策源创投及华兴资本成立互联网投资基金，基金规模达50亿元人民币。

--华润创业 以300亿港元向母公司华润集团出售全部非啤酒业务，昨天在股东会上以98.84%赞成票数获得通过，执行董事及首席财务官黎汝雄在股东会后表示，预期10月底派发特别息（每股12.3港元），11月底落实股份回购及完成重组。（完）

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