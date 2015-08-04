《香港报摘》--信报8月4日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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**头版头条**
--汇丰控股 在落实6月初所订策略行动有进展，包括以52亿美元出售巴西业务，及减少风险加权资产（RWA）500亿美元。集团行政总裁欧智华指出，若日后减少RWA所得资本未能物色到理想回报的策略机会，将把资本退还股东。
**其他**
--受装修项目及零售市道低迷影响，经营崇光百货的利福国际 上半年核心盈利仅录单位数增长，计及特殊收益后则按年多赚15.1%至11.71亿港元；派中期息每股28.9港仙，按年增长16.5%。
--中信证券 引入社保基金及云锋金融后，加快互联网金融发展。新华网报道，中信证券旗下直接投资公司金石投资昨天宣布，将联合策源创投及华兴资本成立互联网投资基金，基金规模达50亿元人民币。
--华润创业 以300亿港元向母公司华润集团出售全部非啤酒业务，昨天在股东会上以98.84%赞成票数获得通过，执行董事及首席财务官黎汝雄在股东会后表示，预期10月底派发特别息（每股12.3港元），11月底落实股份回购及完成重组。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 张喜良)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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