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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 08:49 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月4日

**上海证券报**

--首钢股份 拟以近百亿现金收购控股股东首钢总公司京唐钢铁51%股权，同时向首钢总公司置出亏损资产贵州投资100%股权。完成后，首钢股份钢铁板块业务将进一步丰富，盈利能力也将得到有效提升。同时，首钢总公司内部长期存在的钢铁行业同业竞争问题也将迎刃而解。

--中信证券 直投子公司--金石投资联手策源创投、华兴资本，拟成立50亿元人民币互联网产业基金助力“互联网+”发展。三家机构在京签署了“金石策源互联网+产业基金”战略合作协议。

**人民日报**

--财政部、农业部、银监会日前印发指导意见，通过财政支持建立农业信贷担保体系，破解制约农业发展的融资难、融资贵问题，力争用三年时间建立具有中国特色、覆盖全国的农业信贷担保体系框架。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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