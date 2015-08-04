《中国报摘》--其他报纸重要消息8月4日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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**上海证券报**
--首钢股份 拟以近百亿现金收购控股股东首钢总公司京唐钢铁51%股权，同时向首钢总公司置出亏损资产贵州投资100%股权。完成后，首钢股份钢铁板块业务将进一步丰富，盈利能力也将得到有效提升。同时，首钢总公司内部长期存在的钢铁行业同业竞争问题也将迎刃而解。
--中信证券 直投子公司--金石投资联手策源创投、华兴资本，拟成立50亿元人民币互联网产业基金助力“互联网+”发展。三家机构在京签署了“金石策源互联网+产业基金”战略合作协议。
**人民日报**
--财政部、农业部、银监会日前印发指导意见，通过财政支持建立农业信贷担保体系，破解制约农业发展的融资难、融资贵问题，力争用三年时间建立具有中国特色、覆盖全国的农业信贷担保体系框架。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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