中国证券：沪深证交所两融余额周一减413.6亿，至约1.3万亿元

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透北京8月4日 - 在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场虽一度反弹，但近阶段走势较为震荡。周一大盘继续缩量下跌，当日沪深证交所融资融券余额净减413.6亿元人民币至约1.3万亿元。
自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的去杠杆呈蔓延之势，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最后波及到杠杆比例较低的券商两融业务，7月初两融余额快速下降，近半个月来跌势趋缓。
据中国证券金融股份有限公司历史数据，6月18日沪深两市两融余额至高点22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点，6月12日沪综指率先触及本轮牛市行情的高点5,178.191点。至7月8日，沪综指的最大累积跌幅达35%。
以下是沪深证交所两融余额近日变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）：
日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
8/3 8,349.7 4,623.2 12,972.9 -413.6 3,622.91
7/31 8,622.0 4,764.5 13,386.5 -325 3,663.73
7/30 8,838.9 4,872.6 13,711.5 -12.5 3,705.77
7/29 8,839.4 4,884.6 13,724.0 -98.9 3,789.17
7/28 8,895.0 4,927.9 13,822.9 -477.8 3,663.00
7/27 9,215.1 5,085.6 14,300.7 -278.2 3,725.56
7/24 9,431.7 5,147.2 14,578.9 -9.3 4,070.91
7/23 9,436.3 5,151.9 14,588.2 189.3 4,123.92
7/22 9,312.4 5,086.5 14,398.9 38 4,026.05
7/21 9,309.5 5,051.4 14,360.9 90.8 4,017.68
7/20 9,235.4 5,034.7 14,270.1 -13.8 3,992.11
7/17 9,231.6 5,052.3 14,283.9 70.4 3,957.35
7/16 9,201.7 5,011.8 14,213.5 -12.8 3,823.18
7/15 9,223.6 5,002.7 14,226.3 -191 3,805.70
7/14 9,385.9 5,031.4 14,417.3 19.1 3,924.49
7/13 9,361.3 5,036.9 14,398.2 -11.5 3,970.39
7/10 9,340.7 5,069.0 14,409.7 4 3,877.80
7/9 9,295.4 5,110.3 14,405.7 -180.2 3,709.33
7/8 9,424.9 5,161.0 14,585.9 -1,702.9 3,507.19
7/7 10,549.6 5,739.2 16,288.8 -1,445.8 3,727.12
7/6 11,533.2 6,201.4 17,734.6 -1,363.9 3,775.91
7/3 12,469.2 6,629.3 19,098.5 -737.9 3,686.92
7/2 12,963.4 6,873.0 19,836.4 -716.5 3,912.77
7/1 13,318.5 7,034.4 20,352.9 -141.0 4,053.70
注：以上数据来自沪深证交所
过往历史数据：
时间 沪深两融余额（亿元）
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注：以上数据来自中国证券金融股份有限公司（完） (发稿 吴晓龙；审校 林琦/张喜良)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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