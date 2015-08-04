中国个股：首钢股份拟与大股东进行资产置换，置入京唐钢铁51%股权

路透上海8月4日 - 中国大型钢企--北京首钢股份有限公司 周二公告称，拟以持有的贵州投资全部股权与大股东首钢总公司进行资产置换，置入京唐钢铁51%股权，公司还将以现金支付差额97.1808亿元人民币；在完成资产置换后，首钢股份的盈利能力将有所改善。

公告指出，本次交易的置入资产为京唐钢铁51%股权。根据评估结果，截至2015年3月31日，京唐钢铁51%股权作价102.5475亿元；置出资产为贵州投资100%股权，据评估结果，截至3月末，贵州投资100%股权作价5亿3,667.08万元。

根据京唐钢铁盈利预测审核报告，京唐钢铁2015年度和2016年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为2亿9,767.44万元和7亿9,813.08万元。

公司称，本次交易前，首钢股份产品结构主要以热轧产品为主，冷轧硅钢、冷硬产品、冷轧板材产量占比相对较小，在钢铁行业产能过剩的环境下，利润空间较小。

本次上市公司拟收购的京唐钢铁则主要以冷系高端产品为主，2014年冷轧产品产量占比达62.30%，且产品结构仍在不断调整改善之中，未来将加大汽车板、镀锡板、彩涂板等冷轧产品的开发力度，不断增加高端领先产品的销售量，进一步提升在冷系高端产品领域的市场份额。

综上所述，本次交易有利于上市公司进一步集中和强化主业，形成协同优势和品牌优势，同时打造海水淡化、循环经济等新产业，改善和提升公司的资产质量和运营效率。

本次交易完成后，标的公司的优质资产将纳入上市公司合并报表范围，上市公司的总资产规模、收入规模、净利润水平均有所增加。根据备考审计报告，本次交易前上市公司2014年基本每股收益为-0.0176元/股，本次交易后2014年基本每股收益为0.0062元/股。

首钢股份因筹划重大事项，自4月23日起停牌，停牌前收报6.15元。(完)

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