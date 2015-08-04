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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 08:56 BJT

《交易视点》股市弱资金多，台债料续偏多--群益金鼎证券

路透台北8月4日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周一市场随股市疲弱利率持续走低，虽一度有些卖压，但迅速被消化。股市偏弱与资金宽松有助于债市持续偏多发展，市场持券意愿也高。五年券104/9 区间0.90-0.95%，10年券104/5期 区间1.40-1.45%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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