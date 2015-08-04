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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 08:58 BJT

长江期货：中国期指成交持仓比大幅下降

以下内容节选自8月4日的《期货日报》：

周一开始中金所对期指交易开始实施差异化收费，对市场过度投机与非理性投机行为产生积极有效的抑制作用。周一沪深300股指期货四个合约成交量下降至135.8万手，为近三周最低。排除7月8至9日由于产生涨跌停导致的成交量降低，周一市场成交量已降至为5月初以来最低水平。

　　日内过度投机早抑制，有利于市场稳定。就未来三大股指期货表现而言，笔者相对看好IH。IH1508、IF1508、IC1508收盘贴水分别为－74.52点、－191.04点、－475.01点。转化为可比的隐含利率分别约为－60%、－100%、－130%，显示投资者相对更看好IH表现。在市场振荡方向不明阶段，建议可尝试多IH空IC的配对交易。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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