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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 08:57 BJT

《交易视点》台湾出现降息疑虑，债市仍中性偏多--元大宝来证

路透台北8月4日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾基本面不佳，殖利率缓步下行，市场甚至传出降息声浪，未来殖利率走势仍中性偏多看待，然而台债走势与台股连动性于近期提高，若台股出现反弹，台债殖利率可能会有些压力，但由于市场资金浮滥使得殖利率弹幅受限，预估本周10年券104/5 成交区间为1.42%-1.47%，而五年券104/9期 则在0.90%-0.95%之间。

虽然美国昨晚公布的ISM制造业数据表现不佳，但市场关注的重点仍在于周五的非农就业数据，而原物料价格不断走低，让许多避险基金压注于未来通膨走势将朝美联储不希望的方向前进，上月底10年期货净多单部位增加，布局未来殖利率下滑情况。(完)

(整理 董永年; 审校 张喜良)

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