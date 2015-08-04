《交易视点》台湾出现降息疑虑，债市仍中性偏多--元大宝来证

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透台北8月4日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾基本面不佳，殖利率缓步下行，市场甚至传出降息声浪，未来殖利率走势仍中性偏多看待，然而台债走势与台股连动性于近期提高，若台股出现反弹，台债殖利率可能会有些压力，但由于市场资金浮滥使得殖利率弹幅受限，预估本周10年券104/5 成交区间为1.42%-1.47%，而五年券104/9期 则在0.90%-0.95%之间。
虽然美国昨晚公布的ISM制造业数据表现不佳，但市场关注的重点仍在于周五的非农就业数据，而原物料价格不断走低，让许多避险基金压注于未来通膨走势将朝美联储不希望的方向前进，上月底10年期货净多单部位增加，布局未来殖利率下滑情况。(完)
(整理 董永年; 审校 张喜良)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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