《交易视点》台湾出现降息疑虑，债市仍中性偏多--元大宝来证

路透台北8月4日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾基本面不佳，殖利率缓步下行，市场甚至传出降息声浪，未来殖利率走势仍中性偏多看待，然而台债走势与台股连动性于近期提高，若台股出现反弹，台债殖利率可能会有些压力，但由于市场资金浮滥使得殖利率弹幅受限，预估本周10年券104/5 成交区间为1.42%-1.47%，而五年券104/9期 则在0.90%-0.95%之间。