《香港报摘》--其他报纸重要消息8月4日

**明报**

--香港及澳门上月起接连出现进食台湾洪瑞珍三文治的怀疑食物中毒个案，本港食物安全中心昨午公布，因多个中毒个案源于“上游处理食物过程”出现问题，禁止所有批次及口味的洪瑞珍三文治进口及在港出售，并呼吁市民切勿自携入境或网上购买。卫生防护中心昨晚公布，再多13人在本港进食有关三文治后出现肠胃炎病征，令怀疑中毒者增加至46人。

--多家珠宝金行纷纷表示将缩减分店之际，有业主终面对现实，决定减租挽留租客。市场消息表示，旺角银行中心面向弥敦道的大型地舖，最新减租约四成，由周大福 以80万港元续租，尺租仅571港元，业界指尺租重返2009年海啸时水平。

**星岛日报**

--自中国政府上半年开始逐渐为楼市松绑，近月内地楼市出现复苏迹象。去年内地楼市转趋淡静，万科 盈利仍能录单位数增长，今年盈利增长有望扩大，支持股价回升。

**苹果日报**

--持有铜锣湾崇光百货的利福国际 上半年靠投资及汇兑收益上升，令纯利按年增长15%至11.72亿港元。主席刘銮鸿预告，由于受内地股灾等因素拖累，7月销售“会差得更明显”，预期下半年零售市道“会辛苦”。

**东方日报**

--吉利汽车 公布，已收到中银监有关合资公司吉致汽车金融开业批复。

**文汇报**

--建设银行 和建行（亚洲）日前在香港举办商业银行与基金互认论坛暨签约仪式，与多间本港及内地的金融机构及基金公司，签署了在香港分销中国基金及在内地分销香港基金的服务意向书。（完）

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