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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 09:02 BJT

国际油市：美国原油持稳，上日因中国制造业活动疲弱跌向45美元

全球第二大经济体中国的制造业者上个月面临的经济阻碍加剧，7月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至两年低点 ；而欧元区7月制造业增速高于预期，多数地区未受希腊动荡所扰 。

美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布周度库存报告前，路透对六名分析师的访问显示，美国7月31日止当周原油库存降幅料略低于100万桶。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 龚芳/白云)

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