国际油市：美国原油持稳，上日因中国制造业活动疲弱跌向45美元

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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全球第二大经济体中国的制造业者上个月面临的经济阻碍加剧，7月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至两年低点 ；而欧元区7月制造业增速高于预期，多数地区未受希腊动荡所扰 。
美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布周度库存报告前，路透对六名分析师的访问显示，美国7月31日止当周原油库存降幅料略低于100万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 许娜/王兴亚；审校 龚芳/白云)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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