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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 09:02 BJT

光大期货：沪铜熊市仍未见底，但需警惕急剧反抽行情

以下内容节选自8月4日的《期货日报》：

5月以来，沪铜大跌近20%，最近持仓明显增加，多空分歧明显加剧。展望后市，我们认为，熊市仍未见底，短期铜价可能维持偏弱振荡，但是需要警惕盘中空头回补形成的急剧反抽行情。

后市铜价振荡偏弱运行的可能性偏大。如果铜价再度减仓反弹突破7月29日反弹高点，那么可能引发更多的空头回补，谨防铜市急剧反抽风险。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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