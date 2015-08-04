版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 09:02 BJT

瑞达期货：沪镍空头占据上风，80,000元/吨整数关口恐难保

以下内容节选自8月4日的《期货日报》：

沪镍主力1509合约短期承压于20日均线，在最近9个交易日，收了7根阴K线，这说明市场做空动能仍然比较充足。短期均线系统仍呈空头排列，且对期货价格产生压制，空头仍然占据上风。

　　威廉指标快速回落至极空区域，说明空头力量比较强盛。成交量和持仓量均未有大幅变化，说明空头格局在稳步深化，后期80,000元/吨整数关口恐难保住。

　　操作上，背靠5日均线抛空。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐