港报社评：经济内外压力增，中央巧谷投资--经济日报8月4日

内地官方与民间机构编制的制造业采购经理指数，皆见下挫，凸显A股调整与美国加息在即，加大内地下半年经济重压，中央稳经济势加力谷投资，关键是避免再走粗放式投资老路。

A股挫损内需 美国加息碍出口

中港股市昨双双下跌，主因之一是昨公布的7月份财新制造业采购经理指数（PMI）跌至47.8，为近两年新低；上周六公布的官方7月PMI，亦仅险守50点盛衰分界綫，此令市场担忧内地下半年经济更乏力。事实上，内地下半年经济在内外两个新考验下，更添压力。

内地经济的内部新考验，主要是A股调整。A股自6月下旬急爆股灾后，上证指数已累泻3成，沪深股市总市值蒸发逾20万亿元人币，由此引发的负财富效应，除令动力有限的消费进一步受压，更恐削弱置业人士的入市意慾与财力，如深圳楼市近期便现挞订潮，冲击初现复苏苗头的楼市。

至于外部的新挑战，则是美国很可能在年底前加息，令美元强势更强，在中央续维稳人币滙价、紧随美元走势的同时，新兴市场货币则因强美元跌至近15年低位，变相推高人民币滙价、削弱中国出口竞争力。内地上半年出口增长仅0.9%，下半年人币若续随美元走强，恐无法追上6%的全年出口增长目标。

正因内地下半年经济内外受压恐加深，中央势进一步减息、减存款准备金等以撑经济。惟中央亦深知，人行自去年底起已四度减息、三度降准，对稳经济作用不算明显，稳经济要快见效的，始终是由官方加码投资。惟中央投资加力之时，要避免再走粗放式投资老路，为一时稳经济而种下未来更大后患，此有两点必须留意。

其一，投资须配合改革。要避免谷投资加剧产能过剩与重复建设，关键是投资取向须配合改革，如投资铁路提升运输效率、助节能减排；加力建保障房与地下管道等城市基础设施更新，以改善民生等。在谷投资撑经济的同时，亦为改革添正面助力。

投资要助改革 严控地方债膨胀

其二，防地方债再膨胀。中央正松绑投资，并允地方政府置换债务，借新债换旧债，以挪腾资金撑经济。惟中央必须严格挑选地方上报的投资项目，严防地方诸侯一哄而上，滥建大白象政绩工程，令地方债再恶性膨胀，为未来地方财政以至金融稳定，添更大包袱。

内地经济要重拾健康增长，关键是中央须续力推改革，令经济转型升级，未来几年可取得改革红利。故中央谷投资须得其法，忌药石乱投徒碍改革。

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