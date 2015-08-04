全球金市：金价接近五年半低点，受美联储升息预期打压

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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美国12月期金 跌0.6%至每盎司1,082.50美元。
美国供应管理协会(ISM)表示，制造业指数7月下滑至52.7，不及预期，但仍超过50的荣枯分水岭。6月为53.5。
随着就业市场改善，分析师仍预期美联储今年将加息，或许早在9月下次政策会议时行动。这可能意味着黄金价格降进一步承压。
全球大宗商品价格主要指标 周一跌至12年低点，铜和糖价均触及数年低位，油价六个月来首次跌穿50美元，因对中国经济硬着陆和全球供应过剩的疑虑加剧。
南非全国矿工工会一些成员拒绝黄金生产商提出的最高加薪17%的待遇标准，提升影响遍及整个行业的风险。之前另一个工会也拒绝了同样的薪资待遇调整。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 张若琪/王丽鑫)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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