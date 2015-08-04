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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 09:13 BJT

全球金市：金价接近五年半低点，受美联储升息预期打压

美国12月期金 跌0.6%至每盎司1,082.50美元。

美国供应管理协会(ISM)表示，制造业指数7月下滑至52.7，不及预期，但仍超过50的荣枯分水岭。6月为53.5。

随着就业市场改善，分析师仍预期美联储今年将加息，或许早在9月下次政策会议时行动。这可能意味着黄金价格降进一步承压。

全球大宗商品价格主要指标 周一跌至12年低点，铜和糖价均触及数年低位，油价六个月来首次跌穿50美元，因对中国经济硬着陆和全球供应过剩的疑虑加剧。

南非全国矿工工会一些成员拒绝黄金生产商提出的最高加薪17%的待遇标准，提升影响遍及整个行业的风险。之前另一个工会也拒绝了同样的薪资待遇调整。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 张若琪/王丽鑫)

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